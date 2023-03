Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

8,405 EUR +1,57% (28.03.2023, 16:52)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

9,065 USD +1,51% (28.03.2023, 16:39)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (28.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Von ihren besten Zeiten sei die Nio-Aktie aktuell weit entfernt. Doch während der Titel in Reichweite zum Allzeittief notiere, entwickle der Autobauer seine Produkte immer weiter. Bei der Batteriewechseltechnologie, einem der Markenzeichen der Chinesen, gebe es aktuell weitere Fortschritte.Wie Shen Fei, seines Zeichens Senior Vice President bei Nio, am vergangenen Donnerstag gegenüber Reportern mitgeteilt habe, habe der Autobauer die Testphase für die dritte Generation der Batteriewechselstationen gestartet. Diese hätten eine Kapazität von 21 Batterien. Wesentlich bedeutender sei jedoch, dass mit dem Upgrade der Akkutausch schneller voran gehe. Und das bei gleichzeitig geringeren Kosten je Wechselvorgang.Bei vorherigen Generationen der Batteriewechselstationen habe ein Vorgang rund fünf Minuten benötigt und sei damit deutlich schneller als der klassische Ladeprozess gewesen. Unter anderem um weiterhin eine attraktive Alternative zu Schnellladestationen darzustellen und den Vorsprung zu behalten, habe Nio die Wechselzeit unter die Fünf-Minuten-Marke gedrückt.Nio stelle einmal mehr seine Innovationskraft unter Beweis. Auch die Autos seien softwaretechnisch auf dem aktuellsten Stand und zudem auch mit modernster Sensorentechnik ausgestattet. Der Rollout weiterer Modelle auf Basis der neuesten Fahrzeugplattform solle die Verkäufe zukünftig antreiben. Trotz der positiven Punkte gebe es allerdings auch entscheidende Probleme: Das Unternehmen verbrenne aktuell viel Geld, unter anderem durch hohe Ausgaben für die Forschung und die Installation der Batteriewechselstationen. Durch den von Tesla initiierten Preiskampf habe sich der Druck auf Margen und Absatzzahlen deutlich verschärft. Da sich dies auch charttechnisch wiederspiegelt, bleiben Anleger bei Nio an der Seitenlinie, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link