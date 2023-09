NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (06.09.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) nach dem Q2-Bericht weiterhin mit "buy" ein und senken das Kursziel von 17 USD auf 16 USD.Der Wachstumskurs des Unternehmens scheine etwas schwächer als erwartet zu sein, obwohl mehrere neue Modelle voll angelaufen seien. Das Researchhaus sage, dass dies offenbar ein Problem in der Vertriebsstruktur von Nio widerspiegele, die nun deutlich erweitert werden müsse, um besser mit den älteren Premium-Pendants konkurrieren zu können. Das Auftreten dieser Situation beeinträchtige die Glaubwürdigkeit des Managements, nachdem es in den letzten Monaten gerade erst wieder etwas an Glaubwürdigkeit gewonnen habe, so die Deutsche Bank.Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von Nio weiterhin mit "buy" ein. (Analyse vom 06.09.2023)Börsenplätze Nio ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:9,975 EUR -1,04% (06.09.2023, 16:25)