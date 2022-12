Börsenplätze Nio-Aktie:



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (14.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Anfang der Woche habe der chinesische Elektroautobauer eine Pressekonferenz abgehalten. Auf dieser habe Präsident Qin Lihong einige interessante Neuigkeiten, u.a. zur Installation der Batteriewechselstationen, preisgegeben. Auch zur Situation auf dem chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge der Oberklasse sowie zu Plänen für ein Fahrzeug im niedrigeren Preisbereich habe sich Qin geäußert.Nio habe gegenüber Mercedes-Benmz, BMW und AUDI einen Vorteil bei den Verkäufen auf dem Oberklassemarkt in China. In vielen Städten des Landes habe man die deutschen Premium-Hersteller bereits überholt, so Qin.Obwohl sich die Marktdurchdringungsrate hochklassiger Elektrofahrzeuge in China in der Zukunft verdoppeln oder verdreifachen könnte, benötige das Unternehmen dennoch einen neuen Wachstumsmotor, habe der Präsident weiter erklärt. Daher arbeite Nio auch daran, Elektrofahrzeuge für die Mittelklasse anzubieten. Bereits früher im Jahr habe der Autobauer ein solches Vorhaben signalisiert. Hinweis: Die Fahrzeuge sollten unter einer neuen Marke für umgerechnet zwischen 27.000 und 40.000 Euro verkauft werden und den Elektroauto-Newcomer auf den Massenmarkt bringen. Auch die Mittelklassemodelle würden über Nios Batteriewechseltechnologie verfügen.Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link