Börsenplätze Nio ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

9,255 EUR -4,19% (19.09.2023, 11:46)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

10,31 USD -1,15% (18.09.2023)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (19.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Woche sei voll mit wichtigen Events. Vor der US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend bleibe der DAX damit einstweilen im Handelskorridor der vergangenen Wochen. Auch an der Wall Street habe sich nur wenig getan. Die Verunsicherung drücke besonders bei der Nio-Aktie auf die Stimmung und die Bullen müssten nun das Ruder rumreißen.Aufgrund der Vielzahl an wichtigen Terminen in der laufenden Handelswoche würden sich Anleger mit neuen Investments vorerst zurückhalten. Der nahende Zinsentscheid der US-Notenbank FED lähme die Risikobereitschaft der Anleger in New York.Die Stimmung sei weiterhin angespannt. Die Börsen hätten im Moment zwei große Belastungsfaktoren. Und beide würden unmittelbar miteinander zusammenhängen. "Das sind der hohe Ölpreis und die hohen Zinsen", schreibe Experte Thomas Altmann von QC Partners.Weiter steigende Ölpreise hätten die Börsen Asiens am Dienstag belastet. Entsprechend durchwachsen sei die Stimmung unter den Anlegern am heutigen Handelstag.Anleger hätten sich allerdings nur kurzzeitig freuen können, denn die anschließenden Gewinnmitnahmen hätten die Aktie wieder bis auf die psychologisch wichtige 10-Dollar-Marke abrutschen lassen. Hier verlaufe auch die vielbeachtete 200-Tage-Linie. Zusätzliche Support liefere das Mehrwochentief bei 9,46 Dollar. Die Bullen müssten nun abliefern und den Titel zeitnahe über den Widerstand bei 11,35 Dollar befördern.Aktuell sehe es aber nicht danach aus, denn vor dem US-Handelsstart deute die vorbörsliche Kursindikation auf weitere Abwärtsdruck hin. Der Titel werde mit einem Minus von rund vier Prozent taxiert, nachdem das Unternehmen am Vortag die Aufnahme einer Wandelanleihe in Höhe von einer Milliarde US-Dollar angekündigt habe. (Analyse vom 19.09.2023)Mit Material von dpa-AFX