Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (05.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz des anhaltenden Preiskampfs - insbesondere mit Tesla - sei es dem chinesischen E-Auto-Bauer Nio im dritten Quartal gelungen, die Verluste zu begrenzen. Maßnahmen zur Senkung der Kosten würden offenbar Früchte tragen und sollten ausgebaut werden. Das tröste die Investoren auch über die niedriger als erwartet ausgefallene Umsatzprognose hinweg.Für das abgelaufene dritte Quartal habe das Unternehmen am Dienstag vor US-Handelsstart ein Umsatzplus von 47 Prozent auf 19,1 Milliarden Chinesischen Yuan (2,7 Milliarden Dollar) gemeldet, was jedoch unter den von Analysten erwarteten 19,4 Milliarden Yuan gelegen habe. Der Verlust pro Aktie sei mit 2,67 Yuan derweil geringer als erwartet gefallen. Hier hätten die Experten im Schnitt einen Verlust von 2,91 Yuan auf dem Zettel gehabt.Insgesamt habe unter dem Strich noch ein Nettoverlust von 4,6 Milliarden Yuan gestanden. Das sei rund ein Viertel weniger als im Vorquartal gewesen, aber mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Unternehmen habe im letzten Monat ein Zehntel seiner Belegschaft entlassen, um in einem wettbewerbsintensiven Markt effizienter zu werden.Auch in Zukunft wolle man die Effizienz steigern und habe auch schon Möglichkeiten dazu identifiziert, so Nio-Chef, William Li. Das Unternehmen plane demnach etwa, nicht rentable Projekte zu beenden. In Kernbereiche wie Technologie oder den Ausbau des Service- und Verkaufsnetzwerks werde aber weiterhin investiert.Der chinesische Elektrofahrzeugmarkt sei hart umkämpft. Nachdem Tesla in diesem Jahr die Preise für seine Modelle teils deutlich gesenkt habe, hätten auch die chinesischen Hersteller nachziehen müssen. Das sei zulasten der Margen gegangen, auch bei Nio: Die Bruttomarge sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 13,3 auf 8,0 Prozent gesunken.Für das laufende Quartal habe Nio Umsätze zwischen 16,1 und 16,7 Milliarden Yuan in Aussicht gestellt, was im Jahresvergleich Zuwächsen von 0,1 bis 4,0 Prozent entsprechen würde. Analysten hätten mit durchschnittlich 22,4 Milliarden Yuan aber deutlich mehr erwartet.Trotz mauer Umsatzentwicklung und -Prognose hätten die in New York notierten ADRs von Nio am Dienstag mit Kursgewinnen von fast 4 Prozent auf die Zahlenvorlage reagiert. Für eine deutliche Besserung des trüben Chartbilds genüge das aber nicht.