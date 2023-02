Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (06.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Newcomers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Verkaufszahlen des chinesischen Elektroauto-Newcomers Nio seien zum Start des neuen Jahres deutlich eingebrochen. Im Januar habe das Unternehmen lediglich 8.506 Stromer und damit über 45 Prozent weniger als noch im Vorjahr verkauft. Grund seien unter anderem Rabattaktionen der Konkurrenz gewesen, auf die der Konzern nun reagiere.Konkret habe der E-Auto-Pionier Tesla die Verkaufspreise seiner Fahrzeuge in China Anfang Januar um bis zu 14 Prozent reduziert und damit auf die im Dezember fallende Nachfrage reagiert. Diese Taktik habe sich, zum Leid von Nio, als effektiv erwiesen. In der Woche nach Inkrafttreten der Rabatte seien die Tesla-Verkäufe um 75 Prozent nach oben geschossen.Die chinesische Konkurrenz, unter anderem XPeng, habe darauf ebenfalls mit Rabattaktionen reagiert. Infolge der schwachen Verkaufszahlen lege nun auch Nio nach. Käufer könnten nun zahlreiche Rabatte erhalten. Diese würden sie unter anderem beim Eintausch eines alten Fahrzeugs oder beim Kauf von bestimmten Modellen aus 2022 erhalten. Lokale Medien hätten unter Berufung auf Insider im Vorfeld berichtet, dass so Rabatte von bis zu 100.000 Yuan oder umgerechnet rund 13.700 Euro möglich wären. Die Berichte habe Nio-Präsident Qin Lihong jedoch als unzutreffend erklärt.Die Rabattaktionen sollten die Verkäufe bei Nio wieder antreiben, jedoch auch die Finanzen des Konzerns belasten. Bisher erziele der Autobauer noch keine Gewinne, der angepeilte Zeitpunkt um den Break-Even-Point zu erreichen sei das vierte Quartal 2024.Grundsätzlich wisse das Unternehmen mit seinen innovativen Fahrzeugen zu überzeugen. Die Verkaufszahlen dürften mit dem Wegfall der strikten Corona-Maßnahmen in China und der starken Expansionsstrategie dieses Jahr zudem deutlich zulegen.Aufgrund der politischen Unsicherheiten im Heimatland und des immer noch schwachen Chartbilds drängt sich aktuell allerdings noch kein Kauf auf, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.02.2023)