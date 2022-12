Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

9,595 EUR +1,43% (28.12.2022, 13:37)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

10,06 USD -8,30% (27.12.2022, 22:03)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (28.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Nachdem es für die Aktie des US-Konkurrenten Tesla bereits steil nach unten gehe, würden nun auch die Rücksetzer bei dem Papiere des chinesischen Elektroautobauers größer. Am gestrigen Dienstag habe die Nio-Aktie um 8,3% verloren.Nachdem Nio-Gründer William Li am Nio Day 2022 bereits vor einem schwierigen Auftakt 2023 gewarnt habe, habe es am Dienstag weiteren negativen Newsflow gegeben. Li habe die Lieferprognose für das vierte Quartal gesenkt. Das Unternehmen habe angekündigt, im vierten Quartal 38.500 bis 39.500 Fahrzeuge auszuliefern, während es zuvor von 43.000 bis 48.000 Fahrzeugen ausgegangen sei. Der daraus resultierende Kursrutsch gestern habe damit final ein Verkaufssignal ausgelöst. Noch zuvor habe die Nio-Aktie um die kurzfristige Aufwärtstrendlinie bei 11,30 USD gekämpft. Nun sei sie aber unter enorm hohem Handelsvolumen darunter und bis an die Unterstützung an der 10-USD-Marke gefallen.Falle die Nio-Aktie nun auch noch in den einstelligen Bereich, sollten sich der Abwärtsdruck sowie die eh schon hohe Abwärtstrendintensität (ADX) kurzfristig erhöhen. Die Wahrscheinlichkeit dafür sei aktuell recht hoch. Das Papier stehe nach dem gestrigen Kursrutsch inmitten einer Gap (zwischen 9,40 und 10,70 USD). In den Fokus rücke dann die untere Gap-Kante sowie die massive Unterstützungszone zwischen dem Mehrjahrestief bei 8,38 USD und der 9-USD-Marke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: