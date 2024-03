NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

4,9458 USD +1,14% (25.03.2024, 16:10)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (25.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) von "buy" auf "neutral" herab mit einem Kursziel von 5,50 USD.Das Analysehaus bleibe konstruktiv in Bezug auf die breitere Elektrofahrzeuglandschaft mit dem langfristigen Trend zur Elektrifizierung, sage aber, dass die kurzfristige Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und die Verknappung der Liquidität Herausforderungen bis 2025 schaffen würden. Mizuho gehe nun davon aus, dass das Wachstum der Elektrofahrzeuge im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 15% steige, während es zuvor bei 25% gelegen habe. Die Verkaufs-Erwartungen würden sich schneller als erwartet verlangsamen.So haben die Analysten von Mizuho Securities USA Tesla, Rivian und Nio von "buy" auf "neutral" herabgestuft und dies mit der nachlassenden Nachfrage und den steigenden Lagerbeständen begründet. (Analyse vom 25.03.2024)Börsenplätze Nio ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:4,552 EUR +0,18% (25.03.2024, 16:22)