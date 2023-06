Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

9,235 EUR +3,24% (16.06.2023, 11:55)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

9,79 USD +8,18% (15.06.2023, 22:00)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (16.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von Analyst Edison Yu von der Deutschen Bank:Edison Yu, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) weiterhin mit "buy" ein.Edison Yus Hauptaussage nach den Q1-Ergebnissen von Nio und dem Hosting-Management sei, dass die Dringlichkeit, Volumen zu erfassen und die Ausgaben zu reduzieren, endlich da sei. Die zugrunde liegende Nachfrage nach Premium-Batterie-Elektrofahrzeugen sei in diesem Jahr enttäuschend gewesen, da sich die Kunden für Luxus-Benzinmodelle und Li Auto-Elektrofahrzeuge mit verlängerter Reichweite entschieden hätten, so der Analyst in einer Research Note.Mit der "breit angelegten" Preissenkung von Nio und der raschen Einführung der neuen NT2.0-Modelle könnten sich die Verkäufe des Unternehmens in der zweiten Jahreshälfte 2023 jedoch "erheblich erholen" und den Weg für ein monatliches Volumen von 20.000 Fahrzeugen ebnen, so das Unternehmen.Edison Yu, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von Nio weiterhin mit "buy" ein und taxiert das Kursziel auf 13 USD. (Analyse vom 16.06.2023)Börsenplätze Nio ADR-Aktie: