Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (29.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nio habe am Dienstag einen unerwartet hohen Verlust für das zweite Quartal gemeldet. Gleichzeitig sei die Umsatzerwartung für das dritte Quartal jedoch angehoben worden. Grund dafür seien stark gestiegene Auslieferungszahlen. Dennoch sei die Aktie des chinesischen E-Autobauers am Dienstag bereits vor US-Handelsstart deutlich gefallen.Analysten hätten erwartet, dass Nio den Verlust pro Aktie von -19 auf -41 Cents steigere und der Umsatz um 15 Prozent auf 1,257 Milliarden Dollar sinke. Die tatsächlichen Zahlen seien jedoch schlechter ausgefallen: Der Verlust betrage -45 Cent pro Aktie, der Umsatz sei allerdings etwas besser als erwartet um nur 14,8 Prozent auf 1,21 Milliarden Dollar geschrumpft - der erste Rückgang seit Q1/2020.Nio erwarte für das dritte Quartal einen Umsatz von 2,61 bis 2,92 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 45% bis 50% im Vergleich zum Vorjahr. Analysten würden eine Steigerung von 38 Prozent auf 2,474 Milliarden Dollar erwarten.Vorbörslich stehe das Papier mit einem Minus von rund sechs Prozent bereits deutlich unter Druck. Wichtig sei nun, dass die Aktie den GD200 bei 10,21 Dollar verteidige.Anleger bleiben vorerst an der Seitenlinie, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link