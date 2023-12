NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (06.12.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von BofA Securities:Ming Hsun Lee, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) weiterhin mit "buy" ein.Nio habe im dritten Quartal aufgrund eines veränderten Produktmix und geringerer Rabatte/Promotionen ein positives Ergebnis erzielt, während die Betriebskostenquote unter den Erwartungen des Unternehmens gelegen habe, da Nio einige batteriebezogene F&E-Ausgaben reduziert habe. Im Anschluss an den Bericht habe das Unternehmen seine Umsatzprognosen für 2023-25 um 7%, 17% bzw. 7% gesenkt, da die Prognosen für die Auslieferungen im vierten Quartal niedriger ausgefallen seien als erwartet, die Schätzungen für den Nettoverlust in 2023-25 jedoch aufgrund der Verbesserung des GPM und der Senkung der Betriebskosten gesenkt worden seien.Ming Hsun Lee, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Nio unverändert mit "buy" ein und senkt das Kursziel von 13 auf 11 USD. (Analyse vom 06.12.2023)Börsenplätze Nio ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:7,07 EUR +2,76% (06.12.2023, 13:58