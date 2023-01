Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

10,37 EUR -1,89% (18.01.2023, 16:54)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

11,325 USD -0,74% (18.01.2023, 16:42)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (18.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Newcomers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Der chinesische Elektrofahrzeugbauer und der ebenfalls in China ansässige Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology (CATL) hätten am Mittwoch eine fünfjährige Vereinbarung über eine umfassende strategische Zusammenarbeit unterzeichnet. Die Unterzeichnung des Abkommens sei eine weitere Vertiefung und Aufwertung der strategischen Partnerschaft, die eine technische Zusammenarbeit für neue Marken, Projekte und Märkte beinhaltet, so CATL.Die Unternehmen würden ein hocheffizientes und synergetisches Batterieliefersystem aufbauen, indem sie ihre jeweiligen Ressourcenvorteile voll ausschöpfen würden, so der Batterieriese. Dies werde dazu beitragen, die Innovationsfähigkeit und Effizienz zu verbessern, den Nutzern von Elektrofahrzeugen ein angenehmeres Fahrerlebnis zu bieten und die globale Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Elektrofahrzeugbranche zu steigern.Die Reaktion auf die Kooperation falle an den Börsen bisher verhalten aus. Noch immer kämpfe die Nio-Aktie um eine nachhaltige Bodenbildung. Erst wenn die Hürden an der Horizontalen bei 13 USD sowie an der 200-Tage-Linie bei aktuell 16,26 USD geknackt werden könnten, helle sich das Chartbild deutlich auf. Zusätzlich sei das politische Risiko bei China-Aktien zu beachten. Anleger sollten sich mit einem Kauf daher noch zurückhalten, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2023)Börsenplätze Nio-Aktie: