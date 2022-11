Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

11,23 EUR +10,75% (11.11.2022, 18:17)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

11,625 USD +12,43% (11.11.2022, 18:03)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (11.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Nio-Aktie habe am gestrigen Donnerstag 11,8% im Plus geschlossen. Trotz schwacher Quartalszahlen habe der Kurssprung am Gesamtmarkt die Papiere ebenfalls angetrieben. Auch heute notiere die Nio-Aktie aktuell zweistellig im Plus. Der Grund komme diesmal aus China.Die chinesischen Aktien, darunter auch Nio, hätten am Freitag kräftig zugelegt, nachdem hochrangige Beamte in Peking erklärt hätten, sie würden versuchen, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Null-Covid-Politik des Landes zu verringern. Prompt habe sie einige der strengen Corona-Vorschriften gelockert.Zusätzlich habe der Ständige Ausschuss des Politbüros getagt. Zusammen sei die Corona-Bekämpfungspolitik des Landes aktualisiert worden. Auch wenn die Beschlüsse auf dem ersten Blick ähnlich zur bisherigen Fassung seien, kämen diese unter dem Strich gut an. Marktteilnehmer hätten gesagt, dass einige der Formulierungsänderungen gegenüber der letzten Sitzung zur Covid-Politik Chinas im Mai einen kleinen, aber bedeutenden Wandel in der Herangehensweise des Landes darstellen würden und dazu beitragen könnten, den Weg für eine eventuelle Rückkehr zur Normalität zu eröffnen. "Wir sehen dies als die neue potenzielle Richtung, die von Präsident Xi vorgegeben wurde", habe Shujin Chen, Aktienanalystin bei Jefferies gesagt. Sie habe hinzugefügt, dass dies auch bedeuten könnte, dass es in China weniger "übermäßige Kontrolle" geben werde.Die Nio-Aktie sei in den letzten Wochen deutlich unter die Räder gekommen. Die Wachstumsraten seien aber hoch und die Modelle überaus innovativ. Trotz der positiven politischen Nachrichten und dem starken Rebound bleibe die Nio-Aktie weiterhin sehr risikoreich. Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen sei mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.11.2022)Börsenplätze Nio-Aktie: