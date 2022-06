NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

21,29 USD -4,79% (29.06.2022, 17:20)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (29.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Zu den am Mittwoch meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. Nio gehört. Das Papier des Elektroautoherstellers sei heute unter den Verkäufen zu finden gewesen. Eine Short-Attacke sorge unter den Nio-Anlegern derzeit für Verunsicherung. Grizzly Research behaupte in einem Report, dass das chinesische Unternehmen "Bilanz-Spiele" betreibe, um Umsatz und Gewinn hochzutreiben. Nio-Aktionäre würden Grizzly Research hingegen in sozialen Medien vorwerfen, ungenau zu arbeiten und z.B. die Anzahl der verkauften Autos falsch einzuschätzen, so Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 29.06.2022)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:20,62 EUR -3,01% (29.06.2022, 17:35)