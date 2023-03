NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

9,12 USD +3,11% (02.03.2023)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (03.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Vijay Rakesh, Analyst von Mizuho Securities USA, senkt ein Kursziel für die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO).Das Unternehmen habe "leicht schwache" Ergebnisse für das Dezember-Quartal gemeldet und einen deutlich schwächeren Umsatz für das März-Quartal prognostiziert, so der Analyst. Er sehe jedoch, dass der Trend zur Elektrifizierung anhalte und glaube, dass Nio mit seinem wachsenden Portfolio davon profitieren werde.Vijay Rakesh, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Nio-Aktie unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 28,00 auf 25,00 USD gekappt. (Analyse vom 02.03.2023)Börsenplätze Nio ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:8,47 EUR -1,28% (03.03.2023, 11:50)