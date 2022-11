Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

9,67 EUR -4,82% (21.11.2022, 17:03)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

9,84 USD -6,02% (21.11.2022, 16:49)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (21.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Im Oktober hätten die Auslieferungszahlen des chinesischen Elektroautobauers einen Rückgang hinnehmen müssen. Grund dafür seien die erneuten Lockdowns in China gewesen, die für weitere Produktionsunterbrechungen gesorgt hätten. Ohne diese hätte Nio deutlich mehr Fahrzeuge als die abgesetzten 10.059 Einheiten fertigen können. Die Deutsche Bank rechne nun mit einer Entspannung der Lage. Die Auslieferungen sollten wieder zulegen.Zwar rechne Deutsche-Bank-Analyst Edison Yu damit, dass eine Reihe operativer Probleme das Volumen weiter beeinträchtigen würden. Er sei allerdings optimistisch, dass das Schlimmste überstanden sei. Die Margen dürften nach Ansicht des Experten im ersten Halbjahr 2023 weiter unter Druck geraten. Grund hierfür seien v.a. die Lithiumpreise. Yu habe am Montag die Kaufempfehlung für die Nio-Aktie bestätigt und das Kursziel von 20 auf 21 USD erhöht.Die Nio-Aktie sei in den letzten Wochen deutlich unter die Räder gekommen. Bei knapp unter 10 USD scheine sich das Papier jedoch gefangen zu haben. Die Bewertung sei somit auf ein attraktives Niveau zurückgefallen. Dennoch seien chinesische Aktien von hohen Unsicherheiten geprägt. Ein Investment eigne sich daher nur für risikofreudige Anleger, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: