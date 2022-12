NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

10,97 USD -2,83% (23.12.2022, 22:01)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (24.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Deutsche Bank rate zum Kauf der Nio-Aktie und sehe das Kursziel bei 21 USD. Das entsprechen vom aktuellen Kursniveau einem Aufwärtspotenzial von satten 80%. Für neue Impulse könnte schon der "Nio Day" am 24. Dezember sorgen. Der chinesische Elektroautobauer sei operativ auf einem guten Weg in die Profitabilität. Nio bleibe zwar eine sehr spekulative, aber sehr interessante Wette, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.12.2022)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:10,33 EUR -3,00% (23.12.2022, 22:26)