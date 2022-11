Börsenplätze Nio-Aktie:



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (02.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Corona-Beschränkungen hätten die Verkaufszahlen von Nio im Mai und Juni einbrechen lassen. Im Oktober hätten sich steigende Covid-Fallzahlen in Teilen Chinas erneut bemerkbar gemacht. Das Elektroauto-Startup habe wegen neuen Lockdowns einen Rückgang bei Fahrzeugproduktion und -verkäufen hinnehmen müssen. Diesmal sei dieser jedoch weniger dramatisch ausgefallen.Diverse Medien hätten vergangenen Monat bereits auf eine eingestellte Produktion hingewiesen. Am Mittwoch habe Nio diese bestätigt und erklärt, dass die zwei Werke in Hefei die Produktion zwischenzeitlich eingestellt hätten. Das Werk der staatlichen Jianghuai Automobile Group, die für Nio die Fahrzeuge produziere, sollte ursprünglich für drei bis fünf Tage geschlossen bleiben. Allerdings sei die Unterbrechung schlussendlich länger gewesen. Neben den Corona-Beschränkungen, die den Autobauer direkt betroffen hätten, habe es auch wieder Probleme mit der Lieferkette gegeben, die ebenfalls zu Produktionsausfällen geführt hätten.Sowohl die Produktion, als auch die Auslieferungen seien von den Problemen betroffen gewesen. Die Verkaufszahlen seien aufgrund dessen im Oktober um 7,5% auf 10.059 Fahrzeuge gesunken. Laut Berichten, die sich auf Insider berufen würden, hätten die Unterbrechungen zu einem Verlust von etwa 7.000 Einheiten in der Produktion und 5.000 Einheiten beim Verkauf geführt.Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link