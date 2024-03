NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

5,77 USD +5,29% (06.03.2024, 22:00)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (07.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co senken das Kursziel für die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) von 7,50 auf 5,50 USD.Nio habe für das vierte Quartal Gewinne gemeldet, die eine Verschlechterung der Marge und eine Ausweitung der Verluste mit sich gebracht hätten, so Sanford C. Bernstein & Co in einer Research Note. Die Firma glaube, dass die Rahmenbedingungen für Nio bis 2024 schwierig bleiben würden. Der Marktanteil des Unternehmens bei Elektrofahrzeugen sei von 5% Anfang 2021 auf 2% in den letzten Monaten gesunken, obwohl es sein Portfolio von drei auf acht Modelle erweitert habe. Bernstein tue sich schwer, eine Trendwende zu erkennen.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co bewerten die Aktie von Nio weiterhin mit "market-perform". (Analyse vom 07.03.2024)Börsenplätze Nio ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:5,215 EUR -1,42% (07.03.2024, 13:57)