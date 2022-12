Eine starke Unterstützungszone warte auf die Nio-Aktie zwischen 10,00 und 9,50 US-Dollar. In diesem Bereich sollte sich das Papier fangen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2022)



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (27.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Stromer von Nio seien hipp, stylisch und bis unter Dach vollgepackt mit dem neuesten Software-Schnick-Schnack. Nio habe am vergangenen Samstag in Hefei City den "Nio Day 2022" veranstaltet. Dabei habe Gründer William Li u.a. den EC7, ein SUV-Coupé, sowie ein Upgrade des ES8 vorgestellt.Das Coupé-SUV mit dem Namen EC7 und der runderneuerte ES8 würden beide auf der neuesten Produktionsplattform von Nio basieren. Heiße: Beide Modelle seien mit dem neuesten Banyan-System von Nio ausgestattet. Dieses umfasse u.a. 33 Hochleistungssensoren, einschließlich LiDAR und Adam, eine Supercomputing-Plattform und den KI-Sprachassistenten NOMI.Beide Fahrzeuge könnten ab sofort über die Nio App in China vorbestellt werden. Die Auslieferungen des EC7 würden in China im Mai 2023 beginnen, während die des neuen ES8 im Juni 2023 starten sollten.Des Weiteren habe es auf dem "Nio Day 2022" ein Update zu den Ladestationen gegeben: Nio habe offiziell die 500 kW Ultra-Schnellladestation der dritten Generation vorgestellt. Mit einer maximalen Stromstärke von 650 Ampere und einer maximalen Leistung von 500 kW dauere es nur 20 Minuten, um die 100-kWh-Batterie von 10 Prozent auf 80 Prozent aufzuladen, heiße es.Noch dazu habe Li die Lieferprognose für das vierte Quartal gekappt. Das Unternehmen habe angekündigt, im vierten Quartal 38.500 bis 39.500 Autos auszuliefern, während es zuvor von 43.000 bis 48.000 Fahrzeugen ausgegangen sei.Nio habe ein junges Produktportfolio insbesondere bei Limousinen. Die Modelle seien innovativ und technologisch mit führend im E-Mobility-Segment. Durch die neue Mittelklasse Limousine ET5 sowie den neu vorgestellten SUV EC7 sollten die Verkaufszahlen trotz aller Schwierigkeiten im Jahr 2023 weiterhin stark zulegen.Dennoch werde jede Bewegung der Aktie nach oben immer wieder abverkauft. Trendsetter Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) stehe enorm unter Druck - alle anderen Wettbewerber würden mit nach unten gezogen. Sofern Tesla keinen Boden finde, beziehungsweise wieder nach oben drehe, nütze es einfach nichts, sich immer wieder gegen den Trend zu stellen.Es sei auch völlig unwichtig, dass Nio inzwischen auf ein interessantes Bewertungsniveau zurückgefallen sei. Die Börse spendiere dem Start-up aus China eine Marktkapitalisierung von 18,5 Mrd. Dollar. Hingegen stehe ein erwarteter Umsatz im Jahr 2023 von rund 12,5 Mrd. Dollar.