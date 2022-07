Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

20,82 EUR +1,56% (04.07.2022, 16:05)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

21,36 USD -1,66% (01.07.2022, 22:04)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (04.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Durch die strenge Corona-Politik in China seien zahlreiche Unternehmen unter Druck geraten. Auch den Autobauern hätten die Lockdowns Probleme bereitet und vor allem im April und Mai für schlechte Verkaufszahlen gesorgt. Mit den Lockerungen habe sich die Produktion bei Nio, XPeng (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7) und Li Auto (ISIN: US50202M1027, WKN: A2P93Z) im Juni aber wieder erholen können.Nio habe im vergangenen Monat insgesamt 12.961 Autos verkauft und somit erstmals seit Dezember 2021 die Marke von 10.000 Einheiten übertroffen. Zudem markiere der Wert einen Absatzrekord für den Autobauer. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Nio-Verkäufe um 60 Prozent gewachsen.Allerdings liege Nio mit den Verkaufszahlen hinter seinen Rivalen XPeng und Li Auto. XPeng habe im Juni 15.295 Fahrzeuge abgesetzt und Li Auto habe insgesamt 13.024 Fahrzeuge auf den Markt gebracht. Das entspreche einem Wachstum von 133 bzw. 69 Prozent.Nio sei als laufende AKTIONÄR-Empfehlung der Favorit unter den drei Werten. Anleger können einen Einstieg wagen, so Julian Weber. XPeng und Li Auto seien ebenfalls interessant, aber auf KUV-Basis auch teurer bewertet. (Analyse vom 04.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link