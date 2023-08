Da Li Auto über die höheren operativen Margen verfüge, könne sich Nio eine Reaktion nur auf Kosten seiner ohnehin überschaubaren Profitabilität leisten. Für Anleger sind das zum Wochenstart keine gute Nachrichten, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2023)



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (21.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.In dieser Woche dürfte sich entscheiden, ob der chinesische E-Autohersteller Nio seinen Aufwärtstrend retten könne oder Anleger sich auf weitere Verluste einstellen müssten. Die Preissenkungen eines Konkurrenten würden zum Wochenauftakt jedenfalls nichts Gutes verheißen.Der chinesische Automobilmarkt sei hart umkämpft. Längst nicht mehr nur bei traditionellen Fahrzeugherstellern, sondern angesichts großzügiger Subventionen auch bei den Herstellern von E-Fahrzeugen. Die würden sich im Wettbewerb um Marktanteile einen harten Preiskampf liefern. Habe im Frühsommer noch die Hoffnung auf einen starken Rebound des im vergangenen Jahr durch Konsumzurückhaltung stark eingetrübten Automobilmarktes beflügelt, habe in den vergangenen Tagen wieder die Angst vor rückläufigen Absatzzahlen die Runde gemacht.Die wieder aufflammende Immobilienkrise könnte die Verbraucherstimmung und damit auch die Fahrzeuglieferungen implodieren lassen.Mit gleich zwei Preissenkungen innerhalb weniger Tage habe sich Tesla als ausländische Marke besonders stark engagiert. Nun habe mit Li Auto ein weiterer Mitwerber von Nio seine Preise gesenkt - zum ersten Mal überhaupt. Die mit einem Range-Extender versehenen Premium-SUVs sollten im Preis umgerechnet zwischen 2.100 und 3.200 Dollar reduziert werden. Die Attacke dürfte im Fahrzeugportfolio von Nio insbesondere den Modellen EL6 und EL7 gelten.Beide Papiere hätten zum Wochenauftakt am Börsenplatz in Hong Kong unauffällig und mit dem Gesamtmarkttrend entsprechenden Verlusten gehandelt. Ein Trend in der US-Vorbörse zeichne sich bislang keiner ab.Für die Aktie von Nio jedenfalls dürfte diese Woche zu einer Schicksalswoche werden, im Unterstützungsbereich zwischen 11 und 10 Dollar müssten die Käufer Zähne zeigen, andernfalls sei der jüngste Aufwärtstrend nicht zu verteidigen.Die Preisschlacht auf dem chinesischen Markt für E-Fahrzeuge gehe in die nächste Runde. Nun habe Premium-Hersteller und Mitbewerber Li Auto die Preise für seine SUVs gesenkt und setze damit zwei Modelle von Nio unter Druck.