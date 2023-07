Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nio ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

9,255 EUR -1,49% (17.07.2023, 17:40)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

10,43 USD -1,04% (17.07.2023, 17:27)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (17.07.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nio habe seine Innovationskraft in Sachen Batterie- und Ladetechnologie bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Unter anderem die Batteriewechselstationen oder auch die 500 Kilowatt starke Ultra-Schnellladesäule zähle zu den Aushängeschildern der Chinesen. Kein Wunder also, dass Anleger mit Spannung auf den bald anstehenden Nio Power Day blicken würden.Der Power Day, auf dem Nio gewöhnlich Updates zu seinen Produkten in Sachen Energieversorgung von Elektroautos gebe, sei zusammen mit dem Nio Day das größte jährliche Event des Autobauers und werde am Donnerstag stattfinden. Nach 2021 und 2022 werde die Veranstaltung nun zum dritten Mal abgehalten. In der Vergangenheit seien dort unter anderem Innovationen wie die oben genannte Ultra-Schnellladestation vorgestellt worden.Nähere Details, was Investoren von der Veranstaltung erwarten dürften, habe der Autobauer allerdings nicht bekannt gegeben. Anleger würden jedoch unter anderem Updates zu dem 150-kWh Semi-Solid-State-Batteriepaket des Unternehmens erwarten. Dabei handle es sich um einen Zwischenschritt auf dem Weg zur Feststoffbatterie. Im Mai habe Nio-CEO William Li angekündigt, dass dieses im Juli erhältlich sei. Dank der neuen Technologie solle das Batteriepaket eine deutlich höhere Energiedichte sowie schnellere Ladezeit ermöglichen.An Feststoffzellen würden Batterie- wie Autobauer schon seit langem arbeiten. Kürzlich habe auch Toyota einen Durchbruch in der Forschung verkündet. Die Japaner hätten laut eigenen Angaben eine Feststoffbatterie entwickelt, die eine Reichweite von 1.200 Kilometern habe und innerhalb von zehn Minuten geladen sein solle. Die Technologie solle allerdings erst ab 2027 für den kommerziellen Einsatz bereit sein.Nio bleibe ein spannender Wert mit einem starken Portfolio und Chancen bei der Expansion. Die Aktie nehme aktuell wieder Fahrt auf, allerdings dürfte es weiterhin volatil zugehen. Daher eignet sich das langfristig aussichtsreiche Papier nur für risikofreudige Anleger, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Nio-Aktie. (Analyse vom 17.07.2023)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nio.