Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

20,90 EUR +9,65% (12.09.2022, 18:03)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

21,225 USD +10,78% (12.09.2022, 17:49)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (12.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Chartbild der Nio-Aktie habe den Anlegern zuletzt wenig Grund zur Freude bereitet. Am Freitag habe die Aktie jedoch wieder Kursgewinne verzeichnet und diese am Montag ausgebaut. Mit knapp 14 Prozent hätten die Papiere am Nachmittag deutlich im Plus notiert. Grund hierfür dürften zwei positive Analystenstimmen sein.So habe die Bank of America ihr Kursziel von 29 auf 30 Dollar erhöht und ihre Kaufempfehlung bestätigt. Die Großbank habe den Produktzyklus gelobt und betont, dass die Einführung des mittelgroßen SUVs ES7 im August die Bestellungen der älteren SUV-Modelle kaum beeinflusst habe. Aufgrund des umfassenden Produktportfolios und der Markteinführung der zweiten Generation verschiedener Modelle rechne die Bank mit anhaltender Nachfrage und einem größeren Volumenwachstum als bei den chinesischen Konkurrenten XPeng und Li Auto Weiter bullish bleibe auch die Deutsche Bank für Nio gestimmt. Das Geldhaus habe zum Wochenauftakt die Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 39 Dollar bestätigt. Für die Analysten der Deutschen Bank seien vor allem zwei Punkte entscheidend: Zum einen könnte Mittelklasse-Limousine ET5 in kürzester Zeit zu einem der meistverkauften Premium-Modelle werden. Wenn Nio sein neues Werk nutze, sei das durchaus möglich, der ET5 habe innerhalb kurzer Zeit über 200.000 Vorbestellungen erhalten. Als zweiten Punkt führe die Deutsche Bank die aktuellen Nio-Fahrzeuge an, die trotz höheren Alters und höherer Preise als Produkte der Konkurrenz relativ stabile Verkaufszahlen liefern würden. Das zeige eine durchdachte Preisgestaltung und einen Fokus auf die Marke und die Serviceleistungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: