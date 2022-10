Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

10,53 EUR -1,13% (26.10.2022, 09:22)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

10,63 USD +12,49% (25.10.2022, 22:03)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (26.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nio-Aktie sei zuletzt deutlich unter die Räder gekommen. Der Abwärtstrend habe sich beschleunigt, als es in China zu weiteren politischen Unruhen gekommen sei, da Peking seine Haltung zur Umsetzung der Null-Blockade-Politik bekräftigt habe. Dies könnte in Zukunft zu weiteren Beschränkungen und Abriegelungen führen, was sich wiederum negativ auf die chinesische Industrie und Fertigung auswirken würde.Darüber hinaus belaste Nio unter anderem auch die Tatsache, dass Tesla die Preise für seine Elektromodelle in China gesenkt habe. Das Model Y sowie das Model 3 stünden in direkter Konkurrenz etwa zum ET5 von Nio. Aus technischer Sicht sei die Aktie trotz des gestrigen Comebacks nach wie vor stark angeschlagen."Der seit Januar 2021 übergeordnet intakte Abwärtstrend der NIO-Aktie schreibt sich weiter fort und hat sich zuletzt auch noch spürbar verschärft. Nun droht nach dem jüngsten Gap-Closing sogar noch die Dynamisierung der Abwärtsspirale. Nach dem Unterhandeln der 10,80 USD stehen nun die 8,37 USD sowie die 6,97 USD im Test. Trotz der jüngsten Abverkäufe zeigt sich die kurzfristige Slow-Stochastik nicht mehr überverkauft. Auch der Trendfolge-Indikator MACD fällt weiter. Es bleibt somit aus chart- und markttechnischer Sicht weiterhin ungemütlich für die NIO-Aktionäre. Sämtliche Gleitende Durchschnitte bleiben zudem optisch in weiter Ferne diese tummeln sich erst ab 16,36 USD aufwärts. Die Candle-Konstellation am Montag in Verbindung mit dem exorbitant hohen Tagesvolumen lassen zumindest auf eine "Hammer-Formation" hoffen. Dann könnte sich bei 8,37 USD ein Boden bilden. Allerdings wären selbst dann sowohl der übergeordnete als auch der kurzfristige Abwärtstrend weiterhin deutlich intakt", sage Charttechnik-Experte, Martin Utschneider, von DONNER & REUSCHEL.Die für 2022 und 2023 erwarteten KUV lägen bei 2,06 beziehungsweise 1,12. Neue Märkte und neue Modelle sollten für zusätzliches Wachstum sorgen. Mit dem Abverkauf habe sich der Abwärtstrend jedoch nochmals verschärft.Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.