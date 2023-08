Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

10,07 EUR -4,64% (18.08.2023, 15:15)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

11,50 USD +0,88% (17.08.2023, 22:00)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (18.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die in den vergangenen Tagen stark unter Druck geratene Aktie der chinesischen Elektroauto-Hoffnung dürfte heute mit neuem Gegenwind zu kämpfen haben. Mitbewerber XPeng habe den größten Quartalsverlust seiner Geschichte zu verzeichnet und setze die Branche damit unter Druck.Erst vor wenigen Wochen hätten anhaltend starke Absatzzahlen die Papiere chinesischer Fahrzeughersteller beflügelt. Der erhoffte Rebound schien schneller vonstatten zu gehen als angesichts der großen Konsumzurückhaltung zu erwarten gewesen sei.Nun schlage das Pendel in die Gegenrichtung zurück. Die Preissenkungen von Tesla würden sinkende Margen befürchten lassen, die anhaltend schwachen Wirtschaftsdaten aus dem Reich der Mitte würden außerdem Ängste befeuern, dass es sich bei dem jüngsten Anstieg um ein Strohfeuer gehandelt haben könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio ADR-Aktie: