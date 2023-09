Börsenplätze Nio ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

7,765 EUR -3,18% (25.09.2023, 16:08)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

8,295 USD -2,75% (25.09.2023, 15:59)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (25.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Mobility-Newcomers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Rund 18 Prozent habe die Nio-Aktie im Laufe der vergangenen Woche abgegeben. Am Montag scheine sich dieser Trend fortzusetzen. Der Titel notiere kurz nach US-Handelsstart mit rund drei Prozent im Minus. Einmal mehr würden Kapitalbeschaffungsmaßnahmen den Ausschlag geben.Wie "Bloomberg" am Montag mit Verweis auf Insider berichte, erwäge Nio weitere rund drei Milliarden Dollar Kapital einzusammeln. Die finanzielle Gesundheit des Konzerns sei aufgrund wachsender Verluste gefährdet. Daher habe sich der Autobauer an Investoren aus dem Nahen Osten gewendet. Die Kapitalbeschaffungsmaßnahmen könnten bereits im nächsten Quartal erfolgen, so die mit der Sache vertrauten Personen.Anlegern schmecke diese Nachricht aus zweierlei Gründen nicht. Zum einen zeige es, dass sich der Autobauer finanziell in einer schwierigen Situation befinde. Die Verluste seien zuletzt deutlich angewachsen, während die Bruttomarge im zweiten Quartal bis auf ein Prozent zusammengeschrumpft sei. Der Preiskampf in China, die kapitalintensive internationale Expansion sowie die hohen Kosten beim Ausbau des Batteriewechselnetzwerks würden die Finanzen belasten. Zum anderen würden die Aktionäre durch eine erneute Kapitalmaßnahme weiter verwässert.Anleger sollten allerdings nicht ins fallende Messer greifen und bleiben zunächst an der Seitenlinie, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link