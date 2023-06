Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der chinesische E-Autobauer Nio habe sich frisches Kapital besorgt. Wie das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt habe, habe ein Fonds, der sich zu Großteilen im Besitz der Regierung Abu Dhabis befinde, neue Aktien im Wert von fast 740 Millionen Dollar erworben. Trotz der Kapitalerhöhung reagiere die Aktie am Mittwoch positiv.Im Rahmen der Geldbeschaffungsmaßnahme habe Nio rund 84,7 Millionen frische Aktien zu einem Kurs von 8,72 Dollar ausgegeben. Der Abschlag zum Schlusskurs am Dienstag habe damit bei rund sieben Prozent gelegen. Ebenfalls bei sieben Prozent liege der Anteil des neuen Großaktionärs CYVN Holdings. Zusätzlich zu den neu ausgegebenen Aktien habe sich der Fonds einverstanden erklärt, weitere rund 40,1 Millionen Aktien von einer Tochtergesellschaft von Tencent ( ISIN KYG875721634 WKN A1138D ) zu kaufen. Die Gesamtinvestition belaufe sich somit auf über 1,1 Milliarden Dollar.Nio habe Anfang des Monats angekündigt, Kapitalausgaben und F&E-Projekte zurückzufahren, da sich die jüngste Absatzschwäche negativ auf den freien Cash Flow ausgewirkt habe. Zum Ende des ersten Quartals habe Nio über Barmittel in Höhe von 2,1 Milliarden Dollar verfügt. Wie das Management erklärt habe, genug, um das Geschäft am Laufen zu halten.Der Neueinstieg aus dem Nahen Osten scheine zuversichtlich zu stimmen. Anders als bei den meisten Kapitalerhöhungen würden die Anleger positiv auf die Neuigkeiten reagieren. Das Papier notiere kurz nach US-Marktöffnung rund einem Prozent im Plus. Nicht ohne Auswirkungen auf den Kurs dürfte dabei auch das neue Subventionsprogramm der chinesischen Regierung sein.Daher eignet sich das langfristig aussichtsreiche Papier nur für risikofreudige Anleger, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Nio-Aktie. (Analyse vom 21.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nio.