Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nio.



Börsenplätze Nio ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

7,51 EUR -0,66% (05.01.2024, 09:37)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

8,27 USD -2,71% (04.01.2024)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (05.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In China biete Nio seinen Bestandskunden nun die Möglichkeit, die Batterien ihrer E-Autos nachträglich zu erwerben. Ursprünglich seien diese im Rahmen des Battery-as-a-Service-Modells leidglich gemietet worden. Ob die neue Kaufoption auch in Deutschland und Europa kommen werde, sei laut Elektroauto-News.net bislang noch nicht bekannt.Der Kaufpreis für einen Standard-Akku mit 70 beziehungsweise 75 kWh betrage 70.000 Yuan, was umgerechnet etwa 9.000 Euro entspreche. Für den größeren Akku mit 100 kWh würden 128.000 Yuan fällig, was etwa 16.500 Euro entspreche. Kunden, die ihre aktuelle Batterie gegen eine nagelneue austauschen möchten, müssten zusätzlich 3.000 Yuan bezahlen, was knapp 385 Euro entspreche.Die monatliche Miete für die Batterie belaufe sich in China auf etwa 125 Euro für den kleineren Akku und etwa 215 Euro für den größeren Langstrecken-Akku. In beiden Fällen würden sich die Kosten in gut sechs Jahren amortisieren. Vorab gezahlte Mietraten erstatte das Unternehmen nicht zurück.Der Kaufpreis schließe jedoch die Option aus, eine entleerte Batterie an einer der Nio-Wechselstationen gegen eine volle auszutauschen. Es sei bisher nicht bekannt, ob Nio diese nachträgliche Kaufoption auch für seine Kunden in Deutschland und Europa einführen werde. Falls ja, könnten die Kosten höher ausfallen als in China. Das Mietmodell in Deutschland koste derzeit 169 Euro pro Monat für den kleinen Akku und 289 Euro pro Monat für den großen Akku.Einerseits biete die nachträgliche Kaufmöglichkeit den Kunden mehr Flexibilität, andererseits könnte es das Alleinstellungsmerkmal den Akku zu wechseln statt selbst zu laden negativ beeinflussen. Es bleibe abzuwarten, ob beziehungsweise wie stark diese Option von den Kunden angenommen werde.Langfristig ist die Nio-Aktie für den "Aktionär" ein Kauf, so Michael Diertl. (Analyse vom 05.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link