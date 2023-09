Börsenplätze Nio ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

8,28 EUR +3,69% (20.09.2023, 15:41)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

8,55 USD -17,07% (20.09.2023, 22:02)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (20.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Bereits die letzten Wochen seien für Nio-Anleger alles andere als erfreulich gewesen. Am Dienstag sei dann die nächste Enttäuschung gefolgt: Nachdem der chinesische Elektroautobauer die Ausgabe einer Wandelanleihe angekündigt habe, seien die in den USA gehandelten ADRs um 17% abgesackt. Nio beschaffe sich damit frisches Kapital.Kapitalintensive internationale Expansion, Kapazitätsausbau, gestiegener Marketingaufwand und der Preiskampf v.a. in China: Das seien einige Gründe, warum die Ausgaben und damit auch die Verluste bei Nio in den letzten Quartalen deutlich angewachsen seien. Daher überrasche es wenig, dass auch der Kapitalbedarf steige. Zum Ende des zweiten Quartals habe Nio kurzfristig verfügbare liquide Mittel von insgesamt 3,8 Mrd. USD gehabt. Inklusive der Wandelanleihen sollte diese Position aktuell also ca. 4,8 Mrd. USD betragen. Experten würden damit rechnen, dass Nio erst 2026 auf Basis des bereinigten Nettogewinns und des Free-Cash-Flows (FCF) den Break-even erreiche. Bis dahin müssten die entsprechenden Barmittel also ausreichen.Kurzfristig müssten zudem bestehende Verbindlichkeiten refinanziert werden. Einen Teil der Verbindlichkeiten, die sich derzeit auf 9,5 Mrd. USD belaufen würden, werde Nio sicherlich auch künftig mittels neuer Kredite begleichen. Die Wandelanleihe etwa werde teilweise auch zur Rückzahlung alter Schulden und damit wohl auch zur Besserung des Kreditratings aufgewendet. Jedoch seien auch weitere Kapitalerhöhungen - verbunden mit einer weiteren Verwässerung der Altaktionäre - nicht auszuschließen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nio.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link