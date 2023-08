NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (30.08.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO), senkt aber das Kursziel.Der Gesamtumsatz des chinesischen Elektroautobauers sei im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 2% gesunken und der Nettoverlust habe sich auf 6,1 Mrd. RMB belaufen, was schlechter gewesen sei als die Erwartung von BofA Securities von 5,3 Mrd. RMB, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. BofA Securities senke seine Schätzungen für das Umsatzvolumen in den Jahren 2023, 2024 und 2025 um 3%, 5% bzw. 7% und rechne mit einer Ausweitung des Nettoverlustes in den Jahren 2023-2025, empfehle aber, die Nio-Aktie aufgrund seiner Modellpipeline und der Aussichten auf eine Margenerholung zu kaufen.BofA Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Nio-Aktie bestätigt und das Kursziel 16,20 auf 15 USD reduziert. (Analyse vom 30.08.2023)Börsenplätze Nio ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:9,72 EUR -2,80% (30.08.2023, 13:36)