NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

8,83 USD -5,96% (01.03.2023, 22:04)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (02.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von Analyst Nick Lai von J.P. Morgan Securities:Nick Lai, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) von "overweight" auf "neutral" herab.Die Q4-Ergebnisse von Nio seien aufgrund eines unerwarteten Rückgangs der Fahrzeugmarge und höher als erwarteter Ausgaben verfehlt worden, so Nick Lai in einer Research Note. Das Unternehmen befürchte, dass die Marge von Nio im ersten Quartal weiter sinken könnte, während das Ausmaß der Verbesserung im zweiten Quartal angesichts des "schwierigen Wettbewerbsumfelds" hinter den Erwartungen der Straße zurückbleiben werde. Das Unternehmen füge hinzu, dass die Lieferprognose von Nio für 2023 unter dem "ehrgeizigen Ziel" des Managements liege. J.P. Morgan sei der Ansicht, dass sich die Aktie in nächster Zeit wahrscheinlich seitwärts bewegen werde.Nick Lai, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von Nio von "overweight" auf "neutral" zurück und senkt das Kursziel von 14 auf 10 USD. (Analyse vom 02.03.2023)Börsenplätze Nio ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:8,09 EUR -2,24% (02.03.2023, 14:24)