Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

22,82 EUR +4,11% (24.06.2022, 22:27)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

24,08 USD +4,47% (24.06.2022, 22:04)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (26.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Eigentlich sei es eine Horror-Meldung für das chinesische Unternehmen gewesen: Seit Donnerstag sei bekannt, dass ein Testwagen des Elektroautobauers von einem Parkdeck gestürzt sei. Dabei seien die Fahrzeuginsassen, zwei Nio-Mitarbeiter, gestorben. Anleger würden aber bislang ziemlich unbeeindruckt reagieren. Der Kurs der Nio-Aktie tendiere kurzfristig weiter aufwärts.Der Wagen sei laut Nio am Mittwoch vom dritten Stock eines Parkhauses gestürzt. Eine erste Untersuchung habe ergeben, dass der Unfall nicht durch ein Problem mit dem Wagen selbst verursacht worden sei.Nach derzeitigem Stand sei nicht das Nio-Fahrzeug defekt gewesen. Zudem seien keine Kunden im regulären Verkehr ums Leben gekommen. Demnach drohe wohl kein Skandal. Der kurzfristige Aufwärtstrend bei der Nio-Aktie sei völlig intakt. Anleger könnten einen Einstieg wagen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.06.2022)DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren. Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link