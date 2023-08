NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

10,89 USD -1,18% (29.08.2023, 22:02)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (30.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co senken das Kursziel für die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) nach den Quartalsergebnissen von 9 auf 8 USD.Bernstein habe das Kursziel für Nio gekappt und die Aktie weiterhin mit "market-perform" eingestuft nach den Quartalsergebnissen, da das Endergebnis deutlich verfehlt worden sei. Im Vergleich zum Vorjahr sei der gemeldete Rückgang hauptsächlich auf einen schlechteren ASP und ein geringeres Verkaufsvolumen zurückzuführen, so das Unternehmen. Der Rückgang gegenüber dem Vorquartal sei auf eine schwächere Auslieferung zurückzuführen gewesen, die teilweise durch eine leichte Verbesserung des ASP ausgeglichen worden sei, heiße es weiter.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co bewerten die Aktie von Nio unverändert mit "market-perform". (Analyse vom 30.08.2023)Börsenplätze Nio ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:9,72 EUR -2,80% (30.08.2023, 13:36)