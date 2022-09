Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der jüngsten Zinsanhebung der US-Notenbank am gestrigen Mittwoch habe es erneut ordentlich gekracht an der Börse. Mit jedem weiteren Zinsschritt steige die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Rezession komme. Insbesondere für Tech-Titel wie Nio steige damit der Druck auf die Fremdkosten. Anleger müssten nach dem Kursrutsch jetzt diese Marken beachten.Obwohl die Marktteilnehmer eine Zinsanhebung um 75 Basispunkte erwartet hätten, sei der Gesamtmarkt nach der Bekanntgabe dennoch in die Tiefe gerauscht. Besonders hart getroffen habe es die Nio-Aktie, die um 10,3 Prozent eingebrochen sei. Auch der Support am GD100 bei 19,16 Dollar habe keinen Halt bieten können. Bei chinesischen Aktien sei erschwerend hinzugekommen, dass Russland durch die Ankündigung der Teilmobilisierung weitere geopolitische Spannungen ausgelöst habe. Damit steige auch der Druck auf China, da sich das Reich der Mitte den Sanktionen des Westens weiterhin nicht anschließe. Anlegern schmecke solche Unsicherheit gar nicht.Die vorbörsliche Kursindikation zeige aktuell eine Stabilisierung an. Wie nachhaltig diese sei, werde sich bei der US-Börseneröffnung zeigen. Für Anleger sei nun die Support-Zone, die sich zwischen 15,84 und 16,54 Dollar aufspanne, von entscheidender Bedeutung. Falle die Aktie auch durch diesen Bereich, werde ein starkes Verkaufssignal ausgelöst und es drohe ein Rückfall bis an die nächste Unterstützung bei rund 14 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: