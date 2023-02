NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (14.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Der Januar sei für den Elektroautobauer wegen des chinesischen Neujahrsfestes kein guter Monat gewesen. Die Indikationen aus Versicherungsbranche würden aber vermuten lassen, das Februar für Nio und alle anderen Elektroautohersteller deutlich besser werde. Für die Nio-Aktie laufe es aber derzeit nicht so gut, sie habe sich wieder ihren Tiefständen angenähert. Fundamental seien die Kursverluste aber nicht gerechtfertigt. Das aktuelle Bewertungsniveau biete daher für mutige Anleger eine gute Kaufgelegenheit, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.02.2023)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:9,375 EUR -2,65% (14.02.2023, 15:41)