Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

19,78 EUR +8,80% (17.06.2022, 22:27)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

20,77 USD +8,29% (17.06.2022, 22:04)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (19.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Nio habe am Mittwoch mit dem ES7 einen neuen Geländewagen vorgestellt und damit den Wettbewerb mit Tesla in China verschärft. Das chinesische Start-up sei mit seiner Produktpalette und Positionierung sicherlich einer der interessantesten Player der Elektromobilität-Szene.Mit dem sportlichen Geländewagen ES7 habe Nio einen weiteren Konkurrenten für Teslas Model X und Model Y in China ausgerollt. Nio versuche sich mit seinem Elektro-SUV insbesondere von der Konkurrenz abzuheben, indem die technologischen Merkmale des Fahrzeugs hervorgehoben würden. Dazu gehöre u.a. Nio Autonomous Driving, das System des Unternehmens, das einige halbautonome Fahrfunktionen ermögliche."Der Aktionär" bleibe für Nio positiv gestimmt. Die Pipeline sei gut gefüllt. Was die Software betreffe, sei das chinesische Start-up auf dem neuesten Stand. Anleger könnten eine Anfangsposition wagen und diese bei weiteren Schwächeanfällen der Aktie kontinuierlich aufstocken, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2022)Börsenplätze Nio-Aktie: