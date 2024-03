Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

5,41 EUR +1,88% (11.03.2024, 12:05)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

5,80 USD +0,52% (08.03.2024, 22:01)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (11.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) weiterhin mit "overweight" ein.Das Unternehmen habe seine Prognosen für das Gesamtauslieferungsvolumen 2024/2025 um 11% bzw. 9% auf 200.000 bzw. 286.000 Einheiten gesenkt. Es habe auch seine Prognosen für die Bruttomarge für die Jahre 2024 und 2025 um 3 Prozentpunkte gekürzt, was die zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit der Umstellung des alten Modells sowie die organisatorische Umstrukturierung widerspiegele.Mit der Einführung aller neuen Facelift-Modelle im Jahr 2024 in Verbindung mit Skaleneffekten sei das Management zuversichtlich, das Ziel einer Bruttomarge von 15% bis 18% für die Kernmarke Nio langfristig erreichen zu können. Dementsprechend weite Morgan seine Schätzung für den Verlust je Aktie für 2024 aus und erwarte nun, dass Nio im Jahr 2026 profitabel sein werde.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Nio weiterhin mit "overweight" ein und nehmen das Kursziel von 13 auf 10 USD zurück. (Analyse vom 10.03.2024)Börsenplätze Nio ADR-Aktie: