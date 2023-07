Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nio.



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (20.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Donnerstag habe Nio mit dem dritten Power Day seine wichtigste Investorenveranstaltung neben dem Nio Day abgehalten. Der E-Auto-Newcomer habe dort gewöhnlich Updates zu seinen Produkten in Sachen Energieversorgung von Elektroautos präsentiert. Nennenswerte News seien allerdings Mangelware gewesen. Die Aktie präsentiere sich schwach.Investoren hätten sich auf dem Power Day unter anderem Neuigkeiten bezüglich des Semi-Solid-State-Batteriepakets erhofft, an dem der Autobauer arbeite. Im Mai habe Nio-CEO William Li angekündigt, dass dieses im Juli erhältlich sei. Das Batteriepaket wäre ein erster Schritt in Richtung Feststoffbatterie gewesen, an der zahlreiche Batterie- und Autobauer forschen würden. Semi-Solid-State-Akkus würden unter anderem durch eine deutlich höhere Energiedichte sowie eine schnellere Ladezeit überzeugen.News dazu seien allerdings ausgeblieben. Stattdessen habe Nio-Präsident Qin Lihong eine Vehicle-to-Grid-Ladesäule (V2G) präsentiert, die es ermögliche, E-Autos als Energiespeicher zu nutzen. So könne in den Batterien gespeicherte Energie wieder ins Stromnetz eingespeist werden. Sicherlich sei das eine spannende Technologie, die mit zunehmendem Einsatz der nicht dauerhaft verfügbaren grünen Energien eine große Rolle spielen werde, ein Durchbruch sei das allerdings nicht.Auch sonst habe es wenig Neues auf der Investorenveranstaltung Nios gegeben. Lihong habe über die Fortschritte beim Ausbau der Ladeinfrastruktur berichtet. Zudem habe er mitgeteilt, dass Kunden ihr Batteriepaket für eine Gebühr von umgerechnet 6,25 Euro je Tag auf eine höhere Kapazität aufstocken könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte