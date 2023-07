Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (24.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem es letzten Donnerstag am Power Day für Nio zu keinen nennenswerten News gekommen sei und sich die Aktie darauf schwach präsentiert habe, gebe sie nun richtig Vollgas. Am heutigen Montag würden die Anteilsscheine des chinesischen Autobauers zweistellig klettern. Aus charttechnischer Sicht werde es jetzt richtig spannend.Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC), eine Behörde, die für die wirtschaftliche Entwicklung Chinas zuständig sei, habe bekannt gegeben, dass sie Kapital zur Förderung von Großprojekten im ganzen Land beschaffen möchte. Im Fokus stünden dabei verschiedene Sektoren, einschließlich Verkehr und saubere Energie.Die Bekanntgabe der Regierungspläne komme daher zu einem wichtigen Zeitpunkt für Nio. Das Unternehmen habe kürzlich enttäuschende Lieferzahlen für das zweite Quartal 2023 gemeldet - mit 23.520 Fahrzeugen ein Rückgang von mehr als 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Infolge dieser Meldung klettere die Aktie heute in der Spitze um 13,9 Prozent. Damit sei dem Titel aus charttechnischer Sicht der Befreiungsschlag geglückt. Dank des Kurssprungs habe so die seit November 2021 ausgebildete Abwärtstrendlinie bei rund 11,40 Dollar nach oben durchbrochen werden können.Von Investitionen der chinesischen Regierung dürfte Nio profitieren. Auch ansonsten müssten sich die Stromer von Nio weder vor BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ) noch vor Tesla oder den deutschen Herstellern verstecken. Neben einer attraktiven Bewertung komme nun ein spannendes Chartbild.Schafft es Nio in den nächsten Monaten endlich, die PS auf die Straße zu bekommen, hat die Aktie deutliches Upside-Potenzial, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.07.2023)