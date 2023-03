NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

8,83 USD -5,96% (01.03.2023, 22:04)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (02.03.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Barclays stuft in einer aktuellen Studie die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) und senkt das Kursziel.Das Ergebnis des chinesischen Elektroautobauers habe sich von einem Verlust von 300 Mio. RMB (chinesischer Yuan) im ersten Quartal 2021 auf einen Verlust von über 6 Mrd. RMB im vierten Quartal 2022 erhöht, so die britische Bank in einer aktuellen Studie. Der 20-fache Anstieg der Verluste sei größtenteils auf den starken Anstieg der Ausgaben zurückzuführen, während die Bruttogewinne ohne Berücksichtigung von Abschreibungen relativ stabil geblieben seien. Grund für die Herabstufung der Nio-Aktie seien die höheren Ausgaben und die niedrigen Margen des Unternehmens.Barclays hat in einer aktuellen Studie die Nio-Aktie von "overweight" auf "equal weight" herabgestuft und das Kursziel von 18 auf 10 USD reduziert. (Analyse vom 02.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:8,09 EUR -2,24% (02.03.2023, 14:24)