Börsenplätze Nio ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

7,75 EUR +7,12% (09.06.2023, 15:49)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

8,33 USD +6,93% (09.06.2023, 15:35)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (09.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Autobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Nio werde heute seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegen. Was würden sich die 35 von Bloomberg befragten Analysten von den Ergebnissen erwarten? Gehe man nach den Prognosen, müssten sich die Anleger auf ein weiteres Quartal mit roten Zahlen einstellen.Im Vorjahresquartal habe Nio mit 25.768 verkauften Fahrzeugen für einen neuen Rekord gesorgt. Nun könnte dieser gebrochen werden: Die Analysten würden die Zahl der Auslieferungen auf 31.766 Autos schätzen.Beim Umsatz würden sich die Experten einen Anstieg um rund 17 Prozent auf 11,63 Milliarden Renminbi versprechen. Den Nettoverlust würden sie auf 5,02 Milliarden Renminbi oder 2,64 Renminbi pro Aktie prognostizieren. Im Vorjahreszeitraum habe sich der Verlust auf lediglich 1,27 Milliarden Renminbi bzw. 1,12 Renminbi pro Aktie beschränkt.Das Chartbild der Nio-Aktie sei weiter eingetrübt. Um für frische Impulse zu sorgen, müsse der Autobauer heute liefern.Anleger sollten vor den Zahlen nichts riskieren und den Stopp bei 6,75 Euro beachten, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link