NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

19,92 USD -0,80% (29.08.2022, 22:03)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (29.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Qin Lihong, Mitbegründer und Präsident von Nio, habe Ende der letzten Handelswoche für gute Stimmung bei den Aktionären des Elektroauto-Start-ups gesorgt. Auf der Chengdu Auto Show habe er bekanntgegeben, man wolle innerhalb eines Jahres mit dem Modell ET5 Absatzzahlen i.H.v. rund 15.000 Einheiten pro Monat erreichen. Damit würde Nio an den Verkaufszahlen des 3er von BMW (Verbrenner) vorbeiziehen.Nio sei für die Zukunft gut gerüstet und die Pipeline gut gefüllt. Der Autobauer wolle jedes Jahr mindestens ein neues Modell ausrollen. Die starke Stellung in Sachen Software mache Nio ebenfalls interessant. Hier könnten in Zukunft hohe Erträge durch Zusatzdienste generiert werden. Charttechnisch sei die Nio-Aktie aufgrund der Verkaufsstimmung an den Märkten nach der Rede von FED-Chef Jerome Powell wieder etwas unter Druck gekommen. Eine Unterstützung liege bei 18,50 USD. Halten, rät Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.08.2022)Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:19,57 EUR -2,10% (29.08.2022, 14:51)