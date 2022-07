NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

21,36 USD -1,66% (01.07.2022, 22:04)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (05.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Nio habe im zweiten Quartal 25.059 Fahrzeuge ausgeliefert. Damit habe das Elektromobilität-Start-up am oberen Ende der Prognosespanne von 23.000 und 25.000 Fahrzeugen. Für die Nio-Aktie sollte damit der Grundstein für die Fortsetzung der Kurserholung gelegt sein."Der Aktionär" bleibe für Nio positiv gestimmt. Die Pipeline sei gut gefüllt. Die Zahlen würden wieder deutlich nach oben zeigen. Was die Software betreffe, sei das chinesische Start-up auf dem neuesten Stand.Die Nio-Aktie habe sich in den letzten Wochen trotz des schwachen Gesamtmarktes sehr robust präsentiert und sogar wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Eine Konsolidierung bis auf die 100-Tage-Linie bei 19,41 USD sei möglich. Im Anschluss sollte der Aufwärtstrend fortgesetzt werden. Nächstes Etappenziel stelle die 200-Tage-Linie bei 26,82 USD dar, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.07.2022)Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:20,80 EUR -0,57% (05.07.2022, 12:15)