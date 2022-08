Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

18,47 EUR -1,70% (10.08.2022, 12:07)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

19,17 USD -4,96% (09.08.2022, 22:03)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (10.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Nio-Aktie habe seit ihrem Allzeithoch deutlich an Wert verloren, zwischenzeitlich sei ein Minus von 77% zu Buche gestanden. Seit Mai habe das Papier des Elektroautobauers wieder ordentlich zugelegt. In dieser Phase habe auch der größte Aktionär des chinesischen Unternehmens seine Beteiligung deutlich aufgestockt.Die schottische Investmentfirma Baillie Gifford, die bisher 5,75% an Nio gehalten habe, habe im zweiten Quartal den Anteil an in ihrem Portfolio um 9% erhöht. Die Beteiligung an den Chinesen belaufe sich damit nun auf rund 1,8 Mrd. Euro. Reduziert habe Baillie Gifford dagegen die Anteile an Start-up-Konkurrent Li Auto und Branchenprimus Tesla. Bereits das fünfte Quartal in Folge seien Aktien von Tesla verkauft worden. Mit einem Wert von knapp 8,1 Mrd. Euro falle die Position dennoch deutlich größer aus als die von Nio. Von Li Auto halte der Vermögensverwalter am Ende des zweiten Quartals noch 12,9 Mio. Aktien.Zuletzt sei die Erholung bei Nio etwas ins Stocken geraten. Aufgrund der gut gefüllten Pipeline und hervorragenden Software sei "Der Aktionär" aber weiterhin vom Elektroautobauer überzeugt. Anleger könnten einen Einstieg wagen, sollten jedoch den Stopp bei 16 Euro beachten, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.08.2022)Börsenplätze Nio-Aktie: