Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (27.12.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Deutsche Bank rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO).Die Deutsche Bank erwarte, dass die Stimmung der Investoren nach dem jährlichen Nio Day Event gemischt sein werde, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Erfreulicherweise scheine es sich bei dem neuen ET9 um ein echtes Flaggschiff-Modell zu handeln, das mit modernster Technologie und erstklassigen Funktionen ausgestattet sei. Der ET9 werde aber nicht vor dem ersten Quartal 2025 ausgeliefert, was eine lange Zeit sei und das Risiko berge, dass das Interesse der Verbraucher schwinde, da in der Zwischenzeit viele neue Elektrofahrzeuge auf den Markt kommen würden. Die Deutsche Bank frage sich auch, ob sich die Investition in die Entwicklung so vieler Technologien gelohnt habe, insbesondere im Zusammenhang mit der jüngsten großen Kapitalerhöhung.Deutsche Bank hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Nio-Aktie mit einem Kursziel von 11 USD bestätigt. (Analyse vom 27.12.2023)Börsenplätze Nio ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:8,345 EUR +8,94% (27.12.2023, 13:32)