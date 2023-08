NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

14,64 USD -4,31% (01.08.2023, 15:44)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (01.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse der UBS:UBS erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) von 13 auf 15 USD.Die Risikobereitschaft der Anleger habe sich trotz des sich verschärfenden Wettbewerbs in der Branche verbessert, heiße es in einer am Montag veröffentlichten Studie. Es werde aber mehr Zeit und Geduld erforderlich sein, bevor Nio eine Verbesserung der operativen Effizienz nachweisen und die Gewinnschwelle in seinem Gesamtgeschäft erreichen könne.UBS hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Nio-Aktie bestätigt und das Kursziel von 13 auf 15 USD angehoben. (Analyse vom 31.07.2023)Börsenplätze Nio ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:13,72 EUR -1,44% (01.08.2023, 15:12)