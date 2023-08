Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

14,31 EUR +7,43% (03.08.2023, 17:53)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

15,715 USD +7,86% (03.08.2023, 17:39)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (03.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Trotz einer Kaufempfehlung von Morgan Stanley seien die Bullen mit der Aktie von Nio gestern ordentlich ins Schwitzen geraten: Der schwache Gesamtmarkt habe auch beim chinesischen Elektroautobauer für empfindliche Kursverluste gesorgt. Die seien aber heute schon wieder wettgemacht, die Aktie lege nach guten Nachrichten kräftig zu.Grund für die Fortsetzung der Rally dürfte neben der positiven Einschätzung von Morgan Stanley und den bärenstarken Auslieferungszahlen vom Dienstag die Nachricht sein, dass ausgerechnet der US-Konkurrent Tesla auf dem für die Branche so wichtigen chinesischen Markt schwächele. Laut den neuesten Daten der chinesischen Zulassungsbehörde China Passenger Car Association habe Tesla im Juli 64.285 Fahrzeuge verkauft. Das sei der in diesem Jahr bislang schwächste Wert. Das stehe in scharfem Kontrast nicht nur zu den tollen Zahlen von Nio, sondern auch anderer chinesischer Fahrzeughersteller wie BYD, Li Auto und XPeng, die sich sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch den Vormonaten deutlich hätten steigern können.Aus den Zulassungsdaten dürften Händler heute den Rückschluss ziehen, dass es den auf dem chinesischen Markt heimischen Marken zunehmend besser gelinge, Fuß zu fassen und Tesla Marktanteile streitig zu machen. Der Blick auf die Kurstafeln beweise das: Zwar könne sich auch Tesla heute etwas erholen, die chinesische Konkurrenz schneide jedoch deutlich besser ab. An die Spitze habe sich mit einem Kursplus von etwas über 5% Nio gesetzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio ADR-Aktie: