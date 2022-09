Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

20,48 EUR +1,89% (19.09.2022, 15:52)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

20,395 USD +1,22% (19.09.2022, 15:39)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (19.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Europa-Expansion von Nio rücke näher. Noch in diesem Jahr sollten Fahrzeuge der Chinesen unter anderem in Deutschland auf den Markt kommen. Kunden sollten auch hier nicht auf die Nio-Services wie etwa die Batteriewechseltechnologie verzichten müssen. Die erste Station hierfür sei nun nach Deutschland geliefert worden.Wie das Unternehmen bekannt gegeben habe, sei vergangene Woche die erste Anlage zum zeitsparenden "Aufladen" im dafür neu eröffneten Werk in Ungarn vom Band gelaufen. Installiert werde sie in Deutschland, in diesem Jahr sollten aber auch noch Stationen in Schweden, Dänemark und den Niederlanden folgen.Bisher habe Nio über 1.100 Batteriewechselstationen installiert, zwei davon lägen in Norwegen und seien die bisher einzigen außerhalb Chinas. Das solle sich allerdings ändern. Bis 2025 wolle das Elektroauto-Startup mehr als 4.000 solcher Anlagen in Betrieb haben, 1.000 davon außerhalb von China.Da Nio weiterhin neue Modelle ausrolle und neben Europa auch noch weitere Märkte erschließe, sei das Unternehmen interessant. Die Aktie hat Potenzial, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Nio Inc. Zunächst müsse aus charttechnischer Sicht allerdings die wichtige 200-Tage-Linie bei 21,94 Dollar geknackt werden. (Analyse vom 19.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link