Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

10,71 EUR +2,29% (11.01.2023, 16:18)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

11,545 USD +2,71% (11.01.2023, 16:04)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (11.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Newcomers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Von dem Abverkauf zum Jahresende hin habe sich die Nio-Aktie wieder erholt und notiere oberhalb der Unterstützungslinie bei 10,65 Dollar. Daran, dass es für den Autobauer sowie dessen Aktie langfristig wieder nach oben gehe, hätten weder das Unternehmen noch die Analysten Zweifel.So habe sich das Management am Montag gegenüber Analysten der Citi zuversichtlich gezeigt, dass man die Absatzzahlen 2023 verdoppeln werde. Dabei helfen solle der Marktstart von fünf neuen Modellen bis Mitte des Jahres. Darunter würden sich komplett neue Modelle befinden, wie etwa der EC7, aber auch Facelifts älterer Modelle, die dann auf Nios neuester Produktionsplattform NT 2.0 Plattform basieren würden und mit modernster Technik ausgestattet seien.Entsprechend stark sollten laut Managementkreisen damit auch die Absatzzahlen im zweiten Halbjahr wachsen. Während Nio in der ersten Jahreshälfte den Verkauf von 80 bis 90 Tausend Stromern anstrebe, solle dieser Wert von Juli bis Dezember 2023 schon bei 150 bis 160 Tausend Einheiten liegen. In China erwarte der Konzern dabei "nur" einen Absatzanstieg von 30 Prozent. Das Wachstum beschleunigen solle somit vor allem das Geschäft in Übersee.Im Hinblick auf diese Informationen würden sich die Citi-Analysten positiv zur Zukunft von Nio zeigen. Sie würden die Aktie zum Kauf empfehlen. Das Kursziel sehe das Team bei 23,30 Dollar und damit mehr als 100 Prozent über dem aktuellen Niveau.Nio sei für die Zukunft stark aufgestellt. Sowohl die Fahrzeugsoftware als auch die Modelle würden überzeugen. Bewegungen der Aktie nach oben, wie aktuell, seien zuletzt immer wieder abverkauft worden. Daher sollten Anleger trotz des mittlerweile attraktiven Bewertungsniveaus vorerst an der Seitenlinie bleiben, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link